Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Sechs Fahrzeuge beschädigt

Polizei bittet um Hinweise

Darmstadt (ots)

Am vergangenen Wochenende zwischen Freitagabend (18.10) gegen 18.30 Uhr und Sonntag (20.10.) um 12.15 Uhr stellten mehrere Autobesitzer Einbrüche in ihre Fahrzeuge fest.

In der Parcusstraße und Kahlertstraße bemerkten die Autobesitzer bereits am Samstagmorgen (19.10.) gegen 7.40 Uhr die Schäden an ihren Fahrzeugen. Die Täter schlugen je eine Scheibe ein, um so in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Im Anschluss durchsuchten sie die Fahrzeuge, entwendeten Wertgegenstände und entfernten sich danach in unbekannte Richtung.

Im Verlauf des Samstags (19.10.) meldeten sich zwei weitere Personen aus der Holzhofallee und der Hügelstraße. Bei ihnen schlugen die Täter ebenfalls eine Scheibe ein, um so an die Wertgegenstände zu gelangen.

Am Sonntagmittag (20.10) gegen 12.15 Uhr bemerkte ein weiterer Zeuge eine eingeschlagene Autoscheibe in der Julius-Reiber-Straße. Hier brachen die unbekannten Täter ihr Vorhaben ab und hinterließen nur den Schaden am Fahrzeug. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell