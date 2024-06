BPOL NRW: Düsseldorf Hbf - Bundespolizisten nehmen Gesuchte (38) fest

Essen - Neu-Isenburg (ots) - Mit Bildern aus Überwachungskameras fahndet die Bundespolizei nach einem Tatverdächtigen, welcher am 3. Juni 2023 in einem Schnellzug einer jungen Frau den Reisekoffer gestohlen hat. Gegen 19:25 Uhr stieg die damals 21-Jährige im Fernbahnhof Flughafen Frankfurt am Main in den ICE 620. ...

