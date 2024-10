POL-DA: Reinheim: Brand von Müllcontainer ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Darmstadt (ots) - Am vergangenen Wochenende zwischen Freitagabend (18.10) gegen 18.30 Uhr und Sonntag (20.10.) um 12.15 Uhr stellten mehrere Autobesitzer Einbrüche in ihre Fahrzeuge fest. In der Parcusstraße und Kahlertstraße bemerkten die Autobesitzer bereits am Samstagmorgen (19.10.) gegen 7.40 Uhr die Schäden an ihren Fahrzeugen. Die Täter schlugen je eine ...

mehr