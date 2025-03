Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebstahl von Gitterweidezaun bei Boizenburg

Boizenburg (ots)

Unbekannte Täter sollen von Sonntag auf Montag von einem landwirtschaftlichen Betrieb in Besitz bei Boizenburg dutzende Weidepanels gestohlen haben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen sich die Täter in der Zeit zwischen 11:00 Uhr bis 10:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem umfriedeten Firmengelände verschafft haben, um dort etwa 40 Zaunelemente von einem Lagerplatz in ein geeignetes Transportmittel zu verladen. Die Panels mit einer Größe von circa 3,0 x 1,6 Meter können als robustes Stecksystem schnell zu einem Gehege unter anderem für Rinder oder Pferde aufgebaut werden. Insgesamt entstand ein Stehlschaden von über 6.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847 6060) oder jede weitere Dienststelle entgegen.

