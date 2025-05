Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwenden Baugeräte - Zeugen gesucht

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 17:00 Uhr, auf Donnerstag, 07:30 Uhr, entwendete eine noch unbekannte Täterschaft mehrere Baugeräte aus einem Transporter. Der Transporter parkte hierbei in der Straße "Am Rebgarten". Die Baugeräte, hierunter zwei Vibrationsstampfer, eine Rüttelplatte sowie ein Fugenschneider, befanden sich auf der offenen Ladefläche.

Geschätzt wird die entstandene Schadenssumme aktuell auf 9.000 Euro. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Heidelberg-Nord übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der 06221/ 4569-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell