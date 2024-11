POL-PPRP: Bei Einbruch Täter überrascht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 30.11.2024 gegen 12 Uhr bis zum 04.11.2024 gegen 17:30 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Wohnung in der Knietschstraße einzubrechen. Der Einbruchsversuch schlug letztlich fehl, entwendet wurde nichts. Der Einbruchschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Haben Sie in den vergangenen Tagen etwas Verdächtiges in der Knietschstraße beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der die ...

