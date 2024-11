POL-PPRP: Versuchter Wohnungseinbruch

Ludwigshafen (ots) - Der mit Lenkradschloss gesicherte Roller wurde durch bisher unbekannte Täter entwendet. Das rot/schwarze Zweirad, war gestern (05.11.2024), im Zeitraum von 6 Uhr bis 16 Uhr, in der Rheinfeldstraße geparkt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1.000EUR geschätzt. Täterhinweise, oder Hinweise auf den Roller, bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: ...

