POL-PPRP: Versuchter Kupferkabeldiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Drei unbekannte Männer klingelten am Montagnachmittag (04.11.2024, 14:30 Uhr) an der Haustür eines 36-Jährigen im Buschweg und gaben sich als Telekom-Mitarbeiter aus. Angeblichen wären die Router defekt und man müsste diese abfotografieren. Da der 36-Jährige misstrauisch wurde, ließ er die Männer nicht ins Haus und verständigte die Polizei. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter ...

