Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falsche Telekom-Mitarbeiter klingeln

Ludwigshafen (ots)

Drei unbekannte Männer klingelten am Montagnachmittag (04.11.2024, 14:30 Uhr) an der Haustür eines 36-Jährigen im Buschweg und gaben sich als Telekom-Mitarbeiter aus. Angeblichen wären die Router defekt und man müsste diese abfotografieren. Da der 36-Jährige misstrauisch wurde, ließ er die Männer nicht ins Haus und verständigte die Polizei. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen oder Fremde bei Ihnen zu Hause klingeln. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Klären Sie die Echtheit von Amtspersonen oder Handwerkern unter der Ihnen bekannten Erreichbarkeit ab. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und schließen Sie die Tür. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell