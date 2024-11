Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Alkoholeinfluss Unfall gebaut

Ludwigshafen (ots)

Am späten Dienstagabend (05.11.2024), gegen 23:20 Uhr, fuhr eine 76-jährige Autofahrerin auf dem Kaiserwörthdamm gegen eine Laterne. Als sie aus dem Auto ausstieg, stürzte die Fahrerin und verletzte sich leicht. Hinzugerufene Polizeikräfte konnten bei der Frau Alkoholgeruch feststellen. Einen Atemalkoholtest konnte die Frau nicht durchführen. Sie gab aber zu vor der Fahrt Alkohol getrunken zu haben. Die Fahrerin wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen die unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Gegen sie kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem kann die Führerscheinstelle die Geeignetheit der Unfallverursacherin überprüfen.

