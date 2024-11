POL-DU: Wanheimerort: Mehrere aufgebrochene Keller - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots) - Am späten Montagnachmittag (18. November, 16:15 Uhr) informierte eine 84-jährige Duisburgerin die Polizei über einen Diebstahl in der Stock-und-Hausmann-Straße. Sie gab an, ein Mann und eine Frau hätten sich unter dem Vorwand, Mitarbeitende eines Internetanbieters zu sein, Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft. Während der Mann sie im Wohnzimmer abgelenkt habe, hätte die Frau mit einem angeblich ...

mehr