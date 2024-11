Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Vermeintlicher Dealer auf Weihnachtsmarkt gefasst

Duisburg (ots)

Eine Fußstreife der Polizei Duisburg hat am Sonntag (17. November, 13:30 Uhr) auf der Königstraße einen mutmaßlichen Dealer (47) festgestellt. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Mann, der sich auf dem Weihnachtsmarkt aufhielt und wurden fündig: Der 47-Jährige hatte mehrere Konsumeinheiten Crack, eine Feinwaage und Bargeld dabei.

Die Polizisten stellten die Gegenstände sicher und nahmen den Mann vorläufig fest. Da gegen den Tatverdächtigen keine Haftgründe vorlagen, wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Duisburg entlassen und befindet sich wieder auf freiem Fuß.

Er muss sich nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln auseinandersetzen.

Bereits am 14. November kündigte die Polizei Duisburg in einer Pressemitteilung an, dass auf dem Gelände des Weihnachtsmarktes unangekündigte Kontrollen stattfinden werden, da es seit der jüngsten Anpassung des Waffengesetzes vom 31. Oktober ein Messerführverbot für öffentliche Veranstaltungen gibt.

Unsere Berichterstattung hierzu finden Sie hier: https://duisburg.polizei.nrw/presse/stadtgebiet-die-polizei-duisburg-informiert-zum-thema-weihnachtsmarkt

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell