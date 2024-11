Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Seniorin bestohlen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am späten Montagnachmittag (18. November, 16:15 Uhr) informierte eine 84-jährige Duisburgerin die Polizei über einen Diebstahl in der Stock-und-Hausmann-Straße. Sie gab an, ein Mann und eine Frau hätten sich unter dem Vorwand, Mitarbeitende eines Internetanbieters zu sein, Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft. Während der Mann sie im Wohnzimmer abgelenkt habe, hätte die Frau mit einem angeblich technischen Gerät ihre Räume nach Anschlüssen abgesucht. Die beiden hätten dann im Keller weiterarbeiten wollen und seien aus der Wohnung verschwunden. Als sie nach einigen Minuten noch immer nicht zurückgekommen waren, schaute die Seniorin im Keller nach und konnte niemanden finden. Sie durchsuchte daraufhin ihre Wohnung und stellte fest, dass ein Schmuckkästchen mit mehreren Ringen fehlte.

Die mutmaßlichen Tatverdächtigen sollen zwischen 25 und 30 Jahre alt sein und ein südländisches Erscheinungsbild haben. Der Mann sei circa 1,80 Meter groß und schlank, habe dunkle Haare, einen Bart und schwarze Bekleidung getragen. Die Frau sei 1,60 Meter groß mit stämmiger Figur, habe dunkle, schulterlange Haare, dunkle Bekleidung und eine Umhängetasche getragen. Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben zu dem verdächtigen Duo machen können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell