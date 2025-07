Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht am 09.07.2025, 16:20 Uhr, Bardostraße in Fulda

Am Mittwoch, 09.07.2025, gegen 16:20 Uhr, befuhr eine 24-jährige Frau aus Flieden mit ihrem blauen VW, Polo, die Bardostraße in Richtung Fulda-Innenstadt. Etwa in Höhe der dortigen AVIA-Tankstelle streifte ein unbekannter LKW-Fahrer die linke Fahrzeugseite des VW - Polo und beschädigte den Pkw. Der LKW-Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Zu dem flüchtigen LKW ist lediglich bekannt, dass es sich vermutlich um eine weiße Zugmaschine und einen Auflieger mit blauer Plane gehandelt haben soll.

Sollten Zeugen zu dem Unfallhergang oder dem flüchtigen LKW-Gespann sachdienliche Angaben machen können, werden diese gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter 0661/105-0 zu melden.

Polizeistation Fulda, PHK Lenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell