Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Vereinsheim - Einbruch in Wohnhaus - Einbruch in Wohnhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Vereinsheim

Alheim. Unbekannte machten sich an einem Vereinsheim in der Straße "Kalte Haide" in Heinebach zu schaffen. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Festgestellt wurde der Einbruch am Donnerstag (10.07.), gegen 15.40 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Wohnhaus

Hohenroda. Ein Einfamilienhaus in der Ausbacher Straße in Ransbach war am Donnerstag (10.07.), zwischen 17.30 Uhr und 23 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Die Langfinger schlugen nach derzeitigen Erkenntnissen ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt zum Inneren. Sie durchsuchten das Haus und flüchteten anschließend mit Schmuck im Wert von rund 250 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Wohnhaus

Bad Hersfeld. In der Mühlestraße in Asbach schlugen Unbekannte am Donnerstag (10.07.), zwischen 6 Uhr und 20.30 Uhr, die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses ein und durchsuchten das Innere. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstanden rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

