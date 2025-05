POL-PDPS: Weltfahrradtag am 3. Juni - die Polizei informiert auf dem Exerzierplatz in Pirmasens

Dahn / Nothweiler / Wilgartswiesen (Südwestpfalz) (ots) - Am Dienstag waren in den Ortschaften vermehrt Trickbetrüger aktiv. Sie gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus. Insgesamt wurden der richtigen Polizei acht Betrugsversuche über den Tag gemeldet. In keinem der Fälle hatten die Täter Erfolg bei den Angerufenen. In allen Fällen gaben sich die dreisten Betrüger als Polizisten aus und versuchten ihre ...

