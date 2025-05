Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Achtung vor Trickbetrügern

Dahn / Nothweiler / Wilgartswiesen (Südwestpfalz) (ots)

Am Dienstag waren in den Ortschaften vermehrt Trickbetrüger aktiv. Sie gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus.

Insgesamt wurden der richtigen Polizei acht Betrugsversuche über den Tag gemeldet. In keinem der Fälle hatten die Täter Erfolg bei den Angerufenen. In allen Fällen gaben sich die dreisten Betrüger als Polizisten aus und versuchten ihre Gesprächsteilnehmer mit der üblichen Masche auszufragen. Das Ziel der Anrufer ist es, ihre potentiellen Opfer über Wertgegenstände und Bargeld auszufragen. Hierzu erzählen sie ihrem Gegenüber oft die Geschichte, dass in der Nachbarschaft jemand überfallen wurde oder in ihrer Straße ein Einbrecher festgenommen wurde. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell