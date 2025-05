Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: In Reifenservice eingebrochen

Zweibrücken (ots)

Von Montag auf Dienstagnacht brachen Unbekannte in das Gebäude in der Gewerbestraße ein. Der geschädigte Firmeninhaber bemerkte am Dienstagmorgen kurz nach 7 Uhr den Einbruch. Die Täter drangen durch ein Tor in die Halle ein und durchsuchten das Reifenlager. Ob und was entwendet wurde ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder per E-Mail unter kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell