Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Eine tote Person bei Wohnhausbrand entdeckt

Wilgartswiesen (Südwestpfalz) (ots)

Am heutigen Morgen (26.05.2025) kam es im Ortsbereich zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Im Anwesen konnte eine tote Person festgestellt und geborgen werden. Um 06.22 Uhr alarmierten Zeugen die Einsatzkräfte über starke Rauchentwicklung in dem Gebäude. Bei den anschließenden Brandbekämpfungs - und Rettungsmaßnahmen fand man einen Leichnam in der Wohnung. Ob es sich hierbei um die Hausbewohnerin handelt, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Es wurde ein Todesermittlungsverfahren zur Klärung der Identität der verstorbenen Person sowie zur Ermittlung der Brand- und Todesursache eingeleitet. |krä

