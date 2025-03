POL-PDNW: Bad Dürkheim - Verkehrsunfall mit Motorrad auf der B37 zwischen Bad Dürkheim und Frankenstein

Neustadt/Weinstraße (ots) - Gestern Abend, am 28.03.2025, entwendete ein 47-jähriger Neustadter in einem Discounter in der Martin-Luther-Straße, in 67433 Neustadt/W. Nahrungsmittel in Wert von etwa 7EUR. Der Diebstahl wurde durch die Mitarbeiter des Marktes bemerkt und die Polizei wurde hinzugezogen. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass gegen den Beschuldigten ein Haftbefehl ...

mehr