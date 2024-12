Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Spiegel rasiert

Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots)

Ein vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer knallt gegen den Außenspiegel und türmt. Am Dienstag, 17.12.2024, zwischen 16:30 und 16:50 Uhr streifte ein noch unbekann-tes Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten schwarzen Pkw. Beim Anstoß ging der Außenspiegel des abgestellten Fahrzeugs zu Bruch. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden und flüchtete vom Tatort. Dieser liegt in der Glanstraße, welche die Durchgangsstraße, klassifiziert als Bundesstraße 423, darstellt. Der demolierte Kleinwagen blieb vor der Blumen-Apotheke zurück. Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: 06381 - 919-0 oder pikusel@polizei.rlp.de bei der Polizei in Kusel bzw. unmittelbar bei der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 06373 - 822-0 zu melden.|pikus

