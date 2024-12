Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall mit Personenschaden

Bild-Infos

Download

Glanbrücken (ots)

19-Jähriger verursacht wegen überhöhter Geschwindigkeit Unfall und fährt frontal gegen eine Hauswand. Am späten Montagabend befuhr der junge Mann mit seinem Fahrzeug die Bundesstraße 420 in Richtung Offenbach-Hundheim. In einer Kurve kam er, offensichtlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Hauswand. Hierbei wurde er erheblich verletzt und nach erfolgter Erstversorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Da er gegenüber den Beamten den Konsum von Cannabis eingeräumt hatte, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell