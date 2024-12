POL-PDKL: Vollsperrung der BAB 6 nach Auffahrunfall

Ramstein-Miesenbach (ots) - Derzeit wird in der Bahnhofstraße ein Haus im Dachgeschoss renoviert. Vermutlich in Folge einer Hitzeentwicklung geriet Glaswolle in Brand. Die Flammen griffen auf den Dachstuhl über. Das Gebäude musste aus diesem Grund zum Schutz der Anwohner geräumt und die Straße für ca. zwei Stunden gesperrt werden. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Ramstein nach kurzer Zeit unter Kontrolle ...

