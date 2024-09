Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Einbruch in Schule- Vandalismus in Klassenräumen

Sprockhövel (ots)

Über ein Gerüst gelangten die Täter zwischen dem 20.09.2024, 16:00 Uhr und dem 23.09.2024, 06:15 Uhr auf das Dach einer Schule an der Geschwister-Scholl-Straße. Dort hebelten sie ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in die Schule. Dort brachen sie weitere Türen auf, um so in die einzelnen Klassenräume zu gelangen. Es wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde u.a. ein Mobiltelefon gestohlen. Innerhalb der Schule begangen die Täter Vandalismus.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02336-9166-6000 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell