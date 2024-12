POL-PDKL: Spektakulärer Fund bei LKW-Kontrolle

Bosenbach (ots) - In der Nacht von Montag, 09.12.2024 ab 21:45 Uhr bis zum folgenden Dienstag, 10.12.2024 um 08:05 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße einzubrechen. Es blieb augenscheinlich beim Versuch, dennoch entstand ein Sachschaden im dreistelligem Eurobereich. Zeugen die in der besagten Tatnacht etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden geben gebeten, sich bei ...

