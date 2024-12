Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241212- 1185 Frankfurt- Rödelheim: Fleischdiebe festgenommen

Frankfurt (ots)

Am Montagmittag (9. Dezember 2024) nahm die Polizei zwei professionell agierende Ladendiebe fest.

Die beiden Tatverdächtigen betraten nach bisherigem Kenntnisstand gegen 11:30 Uhr einen Großhandel Markt in der Guerickestraße und begaben sich in die Fleischwarenabteilung.

Hier legten sie Wurst- und Fleischwaren im Wert von über 2000 Euro in den Einkaufswagen und begaben sich in einen nicht videoüberwachten Bereich des Marktes. Dort verstauten die beiden 44- und 45- Jährigen einen Großteil der Waren in einer am Körper getragenen Diebesschürze.

Noch vor Verlassen des Marktes konnten sie von einem Mitarbeiter angehalten werden. Die hinzugerufene Polizeistreife fand im Rahmen der folgenden polizeilichen Maßnahmen weitere Wurstwaren im mitgeführten Auto der beiden Männer. Auch diese konnten einem vorangegangenen Ladendiebstahl zugeordnet und sichergestellt werden.

Da gegen einen der beiden Tatverdächtigen bereits ein deutschlandweites Betretungsverbot der Marktkette besteht, fertigten die Beamten neben den Diebstahlanzeigen auch eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Zudem besteht gegen ihn der Verdacht des unerlaubten Aufenthaltes in Deutschland.

Beide Tatverdächtigen wurden für die Folgemaßnahmen in das Polizeipräsidium gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell