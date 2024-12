POL-F: 241211 - 1182 Frankfurt - Gallus: Zwei Männer nach Einbruchsdiebstahl aus PKW festgenommen

Frankfurt (ots) - (ma) In der Nacht von Sonntag (8. Dezember 2024) auf Montag (9. Dezember 2024) beschädigten Unbekannte die Hausfront der SPD-Geschäftsstelle in der Fischerfeldstraße. Zwischen 23.30 Uhr und 07.30 Uhr bewarfen unbekannte Täter die Fassade mit farbegefüllten Christbaumkugeln und brachten eine Farbschmiererei an. Sie konnten unerkannt flüchten. Die ...

