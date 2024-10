Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen, B 523

Schwarzwald Baar Kreis) Frontalzusammenstoß und 24.000 Euro Schaden (18.10.2024)

Dauchingen - B 523 (ots)

Auf der Bundesstraße 523 ist es am Freitagmorgen zu einem Unfall gekommen. Aus ungeklärter Ursache geriet ein 34-jähriger Fahrer eines VW, in Fahrtrichtung Villingen unterwegs, auf die Gegenfahrbahn. Dort konnte ein 40-Jähriger in einem Mercedes nicht mehr ausweichen und es kam zum Frontalzusammenstoß. Durch den Aufprall wurden beide Autos stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell