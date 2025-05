Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schwerpunkteinsatz "Zweiradkontrollen"

West- / Südwestpfalz (ots)

Im Zusammenhang mit den europaweit durchgeführten Verkehrsaktionstage "Roadpol-2-Wheelers" kontrollierten am Freitag (23.05.2025) Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Westpfalz zahlreiche Zweiräder. Die Beamten richteten am Freitag in Leimen im Bereich der L 496 / B 48 eine stationäre Kontrollstelle ein. Unweit der in Zweiradkreisen bekannten Erdwallkurve wurden 108 Motorräder von der Polizei näher in Augenschein genommen. Die Ordnungshüter beanstandeten bei 18 Zweirädern technische oder bauliche Veränderungen. Gegen zwei Biker wurden Bußgeldverfahren, aufgrund abgefahrenen Reifen sowie der Benutzung einer so genannten "Blitzer-Warn-App", eingeleitet. Desweiteren wurde auf der Strecke die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer durch Kräfte des Zentralen Verkehrsdienstes überwacht. 16 von insgesamt 195 gemessenen Krafträder überschritten hierbei die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Dazu flankierend kam es im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums zu mobilen Kontrollen des Zweiradverkehrs, mit und ohne Motor. Die Bilanz des gesamten Einsatzes: Insgesamt 336 Motorräder wurden kontrolliert. An 31 Bikes wurden Mängel festgestellt. 21 Geschwindigkeitsverstöße wurden geahndet. Ein Fahrer hatte nicht die benötigte Fahrerlaubnis für seine Maschine. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer war aufgrund Einflusses von Alkohol / Drogen nicht mehr verkehrstüchtig. Vier E-Scooter sowie 19 Fahrräder wurden überprüft. Acht davon hatten Mängel. Auch außerhalb der europaweiten Kontrollaktionen werden die täglichen Kontrollen fortgesetzt. |krä

