POL-PDPS: Verkehrsunfall mit verletzter Person - Polizei sucht Zeugen

Eine leichtverletzte Person und mindestens 15.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagmorgen (26.05.2025) in der Schützenstraße. Kurz vor 8 Uhr überquerte die Fahrerin eines Renault Twingo die Kreuzung Bahnhofstraße / Schützenstraße in Fahrtrichtung Rheinberger-Gebäude. Zur gleichen Zeit befuhr der Fahrer eines Fiat Punto die Bahnhofstraße aus Richtung des Amtsgerichts und überquerte die Schützenstraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision schleuderte der Fiat auf zwei an der Ampel wartende Pkw, die dadurch ebenfalls beschädigt wurden. Der Tipo kam an einer Hauswand zum Stehen. Ersten Feststellungen zufolge fuhr der 34-jährige Verantwortliche bei Rot in den Kreuzungsbereich. Durch den Unfall wurde nach bisherigem Kenntnisstand die Fahrerin des Twingo leicht verletzt. Sie wurde vor Ort medizinisch versorgt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

