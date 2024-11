Bundespolizeidirektion München: Bundespolizeidirektion München beteiligt sich am bundesweiten Vorlesetag /24 Vorleseaktionen mit über 30 Bundespolizistinnen und Bundespolizisten

Bundespolizeidirektion München

München (ots)

Die Bundespolizei in Bayern hat sich heute am bundesweiten Vorlesetag beteiligt. Die Veranstaltung steht auch in diesem Jahr unter der Schirmherrschaft von Bundesinnenministerin Nancy Faeser.

Insgesamt beteiligten sich zwölf Dienststellen mit 34 engagierten Polizistinnen und Polizisten an der jährlich stattfindenden Aktion. Sie lasen in Kindertagesstätten, Schulen und auf Kinderstationen in Kliniken vor. Darüber hinaus besuchten Kinder auch Dienststellen der Bundespolizei in Bayern, um dort spannenden Geschichten zu lauschen.

Den vorlesenden Bundespolizistinnen und Bundespolizisten haben die tollen Aktionen genauso viel Spaß gemacht wie den Kindern.

