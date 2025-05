Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Pirmasens (ots)

Ein alkoholisierter Mann griff am Dienstagabend am Hauptbahnhof Polizisten an. Ein Beamter wurde leicht verletzt.

Der 30-Jährige selbst rief um kurz nach 21 Uhr bei der Polizei an und bat um polizeiliches Erscheinen, da er Hilfe benötige. Als die Einsatzkräfte auf den Mann trafen verhielt er sich direkt unkooperativ und ging in aggressiver Art und Weise auf die Ordnungshüter zu. Aus Eigensicherungsgründen sollte der Angreifer gefesselt werden. Hiergegen und gegen die Verbringung in den Streifenwagen wehrte sich der Täter. Während der ganzen Zeit beleidigte der Beschuldigte die eingesetzten Polizisten. Wegen akuter Fremd- und Eigengefährdung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. |krä

