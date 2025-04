POL-DN: Motorradfahrer schwer verletzt

Kreuzau (ots) - In Winden wurde am Donnerstag (24.04.2025) Werkzeug aus einem geparkten Anhänger entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 06:00 Uhr und 14:00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu dem Anhänger, der in der Kelterstraße in Höhe der Kirche auf dem Bordstein geparkt war. Der oder die Täter entwendeten Werkzeug im Wert von über 5000 Euro aus dem Hänger. Mit der Tatbeute entkamen sie ...

