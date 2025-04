Polizei Düren

POL-DN: Rollerfahrer verletzt sich bei Unfall leicht

Düren (ots)

Nach einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Rollerfahrers hat das Verkehrskommissariat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein 21- jähriger Mann aus Lendersdorf befuhr am Samstagnachmittag (26.04.2025 gegen 17:25 Uhr) mit einem Kleinkraftrad die Krauthausener Straße in Düren- Lendersdorf. In Höhe der Hüttenstraße kam diesem ein Streifenwagen der Polizeiwache Kreuzau entgegen. Die Besatzung konnte im Rückspiegel noch erkennen, wie der Fahrer, ohne zu blinken, zügig in die Hüttenstraße abbog. Die Polizisten entschlossen sich den Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Nachdem sie zu diesem Zweck ihr Fahrzeug gewendet hatten, sahen sie den Rollerfahrer nicht mehr. Auf der Suche nach ihm befuhren sie die Hüttenstraße und anschließend die Hammerstraße bis zur Rölsdorfer Straße. An der Einmündung fanden sie den Rollerfahrer gestürzt vor. Hier war er vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, beim Versuch abzubiegen, weggerutscht und gestürzt. Er zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass er unter dem Einfluss von Drogen stehen würde. Des Weiteren stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen des Fahrzeugs war. Der Mann wurde der Polizeiwache zugeführt, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs ergab sich der Verdacht, dass an diesem, technische Veränderungen zur Erhöhung der Geschwindigkeit vorgenommen worden waren. Das Fahrzeug wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell