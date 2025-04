POL Schwaben Nord: Diebstahl aus Schrebergarten

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (12.04.2025), kam es gegen 04:10 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt zwischen zwei Personengruppen am Königsplatz. Die beiden Personengruppen gerieten zunächst aus bislang ungeklärter Ursache in einen verbalen Streit. Hierbei packte ein 24-Jähriger einen 18-Jährigen am Pullover, der dabei beschädigt wurde. Der 18-Jährige schubste den 24-Jährigen daraufhin weg und schlug ...

