Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Streitigkeit endet in Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (12.04.2025), kam es gegen 04:10 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt zwischen zwei Personengruppen am Königsplatz. Die beiden Personengruppen gerieten zunächst aus bislang ungeklärter Ursache in einen verbalen Streit. Hierbei packte ein 24-Jähriger einen 18-Jährigen am Pullover, der dabei beschädigt wurde. Der 18-Jährige schubste den 24-Jährigen daraufhin weg und schlug diesen. Daraufhin mischten sich mehrere Personen der beiden Gruppen ein und es kam zu einem Gerangel. Ein 19-Jähriger wurde daraufhin von einer Person ins Gesicht geschlagen, wobei seine Brille zu Bruch ging und er Nasenbluten erlitt. Der genaue Tatablauf konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden und ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

