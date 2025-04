Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0672 - Kripo ermittelt Tatverdächtigen

Augsburg (ots)

Mit Pressemeldung Nr. 0653 berichteten wir: Donauwörth - Am Mittwoch (02.04.2025) kam es zwischen 16.45 Uhr bis 17.00 Uhr im Bereich der Georg-Regel-Straße im Kaibachviertel, zu einem sexuellen Übergriff auf ein 13-jähriges Mädchen. Ein unbekannter Mann verwickelte das 13-jährige Mädchen und deren 14-jährige Freundin in ein Gespräch. Als Vorwand nutzte der unbekannte Mann offenbar seinen Hund. Während der Unterhaltung griff der Unbekannte dem 13-jährigen Mädchen an die Brust. Anschließend flüchteten die beiden Mädchen und versteckten sich in der Nähe. Die Polizei ermittelt nun wegen sexuellen Missbrauchs. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Unbekannten geben könnten, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden. Insbesondere sucht die Polizei nach einer hinzugekommenen Spaziergängerin gesucht, die sich nach der Tat mit dem Mann unterhalten haben soll. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 45 - 70 Jahre alt; 170 cm oder kleiner; dunkler Teint; deutsche Sprache mit Akzent; kräftige Statur; rundes Gesicht; Haarkranz oder Glatze; ungepflegter Drei-Tage-Bart trug einen schwarzen Rollkragenpullover mit einer Vielzahl an horizontal verlaufenden dünnen Silberstreifen; zeitweise eine schwarze Wollmütze; blaue Jeans Der Mann hatte einen Hund bei sich: Schulterhöhe ca. 60 - 70 cm, kurzes braunes Fell

AB HIER NEU:

Der Zeugenaufruf trug nun zum Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei Dillingen bei. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung ermittelte die Kripo einen 69-jährigen Tatverdächtigen. Die Ermittler sind bereits an den 69-Jährigen aktiv herangetreten. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell