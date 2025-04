Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0670 - Kripo sucht Zeugen

Augsburg (ots)

Donauwörth - Am vergangenen Freitag (04.04.2025) gingen mehrere Jugendliche zwei Jungen an. Ein Zeuge griff schließlich ein. Gegen 13.15 Uhr wurden zwei Jungen im Alter von 10 und 11 Jahren von einer fünfköpfigen Gruppe angegangen und unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe ihrer Rucksäcke aufgefordert. Bei den Jugendlichen handelte es sich um junge Frauen im Alter von ca. 15 Jahren. Bevor sich die jungen Frauen mit ihrer Beute entfernen konnten, soll ein bislang unbekannter Zeuge die Gruppe dazu aufgefordert haben, die Jungen in Ruhe zu lassen. Daraufhin ließen die Mädchen die Rucksäcke zurück und flüchteten. Auch der Zeuge entfernte sich und ist der Polizei bislang namentlich nicht bekannt. Die Kriminalpolizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 09071/56329 zu melden. Dies gilt vor allem für den Mann, der sich richtig verhalten und sofort eingegriffen hat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell