Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0669 - Leichtverletzte Person bei Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Dienstag (08.04.2025), kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Eine 15-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die 15-Jährige war gegen 15.30 Uhr mit einem E-Scooter auf dem Fußweg in der Ulmer Straße unterwegs. An der Kreuzung Schißlerstraße fuhr die 15-Jährige vom Fußweg auf die Fahrbahn, ohne offenbar auf den kreuzenden Verkehr zu achten. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem 39-jährigen Pkw-Fahrer, der die Schißlerstraße in nördliche Richtung befuhr. Die 15-Jährige fiel dadurch zu Boden und erlitt Schmerzen am Kopf und Schwindel. Sie wurde zur Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Kinderklinik gebracht. Die Mutter der 15-Jährigen wurde telefonisch über den Vorfall informiert. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der E-Scooter wurde von der Polizei in Verwahrung genommen.

