POL-MFR: (961) 74-jährige Akilja J. aus Winkelhaid vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Schwabach (ots) - Der Brand einer Küche in einem Kindergarten in Schwabach führte am Freitagmittag (13.09.2024) zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Gegen 11:30 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Küchenbrand in einem Kindergarten in der Alexanderstraße alarmiert. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung im 1. ...

