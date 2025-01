Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Rethem: Wohnungseinbruch; Heidekreis: Fahrzeuge überschlagen sich bei Glätte

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 06.01.2025 Nr. 1

05.01.2025 / Wohnungseinbruch

Rethem: In der Zeit zwischen Samstag, 17.00 Uhr und Sonntag, 19.25 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Grundstück an der Mittelhäußerstraße, hebelten eine rückwärtige Tür auf und gelangten in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Dort wurden alle Räume durchwühlt und Schmuck sowie Bargeld entwendet. Hinweise zur Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

05.01 / Fahrzeuge überschlagen sich bei Glätte Heidekreis: Am Sonntag kam es im Heidekreis mit Beginn der Nachmittagsstunden bei einsetzendem Schneefall zu drei Unfällen mit leichtverletzten Beteiligten. Gegen 14.45 Uhr geriet ein 30jähriger Soltauer auf der Strecke Leitzingen - Soltau mit seinem Pkw ins Schleudern und rutschte in den Straßengraben. Gegen 15.00 Uhr verlor ein 32jähriger Walsroder auf der A7 bei Bispingen die Kontrolle, kollidierte mit der Mittelschutzplanke, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich zweimal. Am späteren Abend, um 20.40 Uhr überschlug sich ein 21jähriger Thüringer auf der B209, Gemarkung Bispingen in Richtung Amelinghausen. Die alleinbeteiligten Fahrzeugführer wurden jeweils leicht verletzt. Die Gesamtschadenshöhe wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

