Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Einbruch in Wohnhaus, mehrere Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien, Stabmattenzaun herausgerissen

Heidekreis (ots)

02.01.2025 / Einbruch in Wohnhaus

Bad Fallingbostel: Unbekannte drangen am 02.01.25 in der Zeit von 16:15 Uhr bis 18:30 Uhr in eine Wohnung in der Von-Linsingen-Straße ein. Zum Einstieg wurde die Wohnungstür aufgebrochen. Aus einem Portemonnaie wurden Bargeld und Ausweispapiere entwendet. Das Polizeikommissariat Bad Fallingbostel nimmt Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeuge unter 05162-9720 entgegen.

01.01.25 / mehrere Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien Walsrode: In Walsrode kam es in der Zeit vom 30.12.2024 bis 02.01.2025 zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. An einem Gebäude in der Moorstraße wurden zwischen dem 31.12.24 13:00 Uhr und dem 01.01.25 09:00 Uhr Fenster und Türen mit Farbe beschmiert. Der Schaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Weiterhin wurde am Gebäude der Berufsbildenden Schulen in der Ostdeutschen Allee zwischen dem 30.12.24 16:00 Uhr bis 02.01.25 10.00 Uhr eine Wellblechwand durch Graffiti beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf circa 1000 Euro geschätzt. Ebenfalls zwischen dem 30.12.2024 und dem 02.01.2025 beschädigten unbekannte Täter durch das Aufsprühen von Farbe eine Hauswand in der Straße Worth in Walsrode. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Walsrode unter 05161/48640 entgegen.

01.01.2025 / Stabmattenzaun herausgerissen Bispingen: Am 01.01.25 zwischen 00:30 Uhr und 09:30 Uhr rissen unbekannte Täter in der Straße Krusenhof ein Feld eines Stabmattenzaunes gewaltsam heraus und beschädigten dabei einen Zaunpfeiler. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Bispingen unter 05194/982460 entgegen.

