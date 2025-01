Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau, Verkehrsunfall mit Verletzten 2. Soltau, Pkw-Fahrer unter Drogen 3. Soltau, Einbruch in Gebäude

Heidekreis (ots)

1. Soltau, Verkehrsunfall mit Verletzten:

Am Freitagnachmittag kam es auf der B 71 zwischen Soltau und Neuenkirchen zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten. Ein 24-jähriger befuhr die B71 in Fahrtrichtung Neuenkirchen und kam nach einem Überholvorgang beim Wiedereinscheren in den Verkehr ins Schleudern. Der junge Mann aus Lüchow verlor dabei auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW, stieß mit dem Fahrzeug gegen einen Baum und prallte anschließend davon ab. Der Pkw BMW wurde totalgeschädigt; der Führer, der Beifahrer und zwei Mitfahrer wurden verletzt ins Krankenhaus verbracht. Der PKW wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. An der Unfallstelle kam es zeitweise zu einer Vollsperrung.

2. Soltau, Pkw-Fahrer unter Drogen:

Sowohl am Freitagnachmittag, wie auch am Samstagabend, wurden bei Verkehrskontrollen in Soltau Pkw-Fahrer festgestellt, welche unter Einfluss von Drogen standen. Am Freitag wurde ein 32-jähriger Amelinghausener kontrolliert, welcher nach positivem Urintest einräumte, Kokain konsumiert zu haben. Am Samstagabend handelte es sich um einen 20-jährigen Wietzendorfer, bei welchem THC im Urin festgestellt wurde. Beiden Pkw-Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt; jeweils eine Blutentnahme durchgeführt und ein Verfahren eingeleitet. Beide dürfen sich dann auf Sicht als Fußgänger im Straßenverkehr wiederfinden.

3. Soltau, Einbruch in Gebäude:

In den Abendstunden des Samstags kam es zu einem Einbruch in ein leerstehendes Gebäude, in der Harburger Straße, Ortsausgang linksseitig liegend. Die Täterschaft hebelte u.a. eine Bürotür auf und konnte unerkannt flüchten, nachdem eine im Objekt befindliche Alarmanlage auslöste. Mögliche Täterhinweise werden an die Polizei Soltau erbeten.

4. Walsrode, Trunkenheit E-Scooter:

In den frühen Morgenstunden des 05.01.2025, gegen 02:45 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung in der Quintusstraße in Walsrode eine 21-jährige Fahrzeugführerin eines E-Scooters. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Walsroderin nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. An dem kontrollierten E-Scooter befand sich außerdem ein schwarzes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2023, sodass der Verdacht besteht, dass der E-Scooter ohne die erforderliche Versicherung geführt wurde. Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

5. Rethem-Ahlden, Verkehrsunfall mit Trunkenheit:

Am Samstagnachmittag, 04.01.2025, gegen 15:00 Uhr, befuhr ein 34-jähriger mit einem Ackerschlepper die Landesstraße 157 von Rethem in Richtung Ahlden. Im Bereich Hedern kam der Fahrzeugführer mit dem Ackerschlepper nach links von der Fahrbahn ab, sodass das Fahrzeug auf der Seite zum Liegen kam. Zeugen berichten, dass der Ackerschlepper zuvor starke Schlangenlinien gefahren sei. Die eingesetzten Beamten vor Ort stellten fest, dass der Fahrzeugführer augenscheinlich alkoholisiert war. Einen Atemalkoholtest konnte der 34-jährige aufgrund seiner offensichtlich starken Alkoholisierung nicht durchführen. Der Fahrzeugführer wurde mit einem Rettungswagen zur Beobachtung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Dort wurde dem 34-jährigen außerdem eine Blutprobe entnommen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich zudem noch heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Einleitung mehrerer Strafverfahren ist die Folge.

6. Bad Fallingbostel, Wintereinbruch führt zur Vielzahl an Unfällen:

Von Freitagnachmittag an bis in die frühen Morgenstunden des Samstags am 03./04.01.2025 führte ein Wintereinbruch zu einer Vielzahl von Verkehrsunfällen auf den Autobahnen im Heidekreis. Einsetzender Schneefall sorgte für glatte Straßenverhältnisse auf denen zwei Verkehrsteilnehmer aufgrund der fehlenden Winterbereifung die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren und ins Schleudern gerieten. Ein Fahrzeugführer stieß hierbei mit seinem Pkw gegen einen Sattelzug. In acht weiteren Fällen kamen die Fahrzeugführenden aufgrund der den Witterungsbedingungen nicht angepassten Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab oder kollidierten mit den Schutzplanken. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten in den meisten Fällen durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

7. A 7, Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle:

Im Zeitraum von Freitag den 03.01.2025, 04:51 Uhr, bis Sonntag den 05.01.2025, 03:10 Uhr, fuhr ein Verkehrsteilnehmer auf den Autobahnparkplatz Abelbeck-Kuhbusch an der A7 in Richtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Soltau-Süd und Soltau-Ost. Im Einfahrtsbereich verlor der Verkehrsteilnehmer die Kontrolle über seinen Pkw, geriet ins Schleudern und prallte gegen mehrere Verkehrszeichen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter Telefon: 05162-972 115 entgegen

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell