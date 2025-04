Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0671 - Rettungsgasse nicht für Jedermann: Polizei stoppt Autofahrer

Augsburg (ots)

A8 / AS Augsburg West / FR München - Am Mittwoch (09.04.2025) stoppte die Polizei ein Fahrzeug, das verbotswidrig die Rettungsgasse benutzte. Gegen 07.30 Uhr ereignete sich im Bereich der AS Augsburg West ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Zur Unfallaufnahme wurden zwei Fahrstreifen gesperrt. Daraus resultierte ein Rückstau, weshalb die anderen Verkehrsteilnehmer vorbildlich eine Rettungsgasse für die anfahrenden Einsatzkräfte bildeten. Jedoch wurde die Rettungsgasse nicht nur von Einsatzfahrzeugen genutzt, sondern auch verbotswidrig von einem 21-jährigen Autofahrer. Eine Polizeistreife beobachtete das Verhalten des Mannes und hielt ihn vor Ort an. Ihm droht nun ein Bußgeld von mindestens 240 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot von einem Monat. Das Befahren der Rettungsgasse obliegt ausnahmslos nur den Einsatzfahrzeugen und dient dazu, dass diese möglichst ohne zeitliche Verzögerung zum Einsatzort gelangen und Rettungsmaßnahmen einleiten können.

