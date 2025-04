Augsburg (ots) - A8 / AS Augsburg West / FR München - Am Mittwoch (09.04.2025) stoppte die Polizei ein Fahrzeug, das verbotswidrig die Rettungsgasse benutzte. Gegen 07.30 Uhr ereignete sich im Bereich der AS Augsburg West ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Zur Unfallaufnahme wurden zwei Fahrstreifen gesperrt. ...

mehr