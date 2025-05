Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trickdiebstahl - Täter nutzen Ablenkung durch Münzgeldtrick

Pirmasens (ots)

Dreiste Diebe stahlen einer Frau und ihrem Sohn am Dienstagvormittag einen fünfstelligen Bargeldbetrag in der Bahnhofstraße. Die Geschädigten hoben um kurz vor 12 Uhr das Geld ab. Als sie in ihr vor der Sparkasse geparktes Auto einstiegen, wurden sie von einer männlichen Person angesprochen. Der Unbekannte klopfte an die Scheibe der Beifahrertür und machte sie auf Münzgeld auf dem Boden, hinter ihrem Auto aufmerksam. Da der 83-Jährigen zuvor etwas beim Einräumen des Kofferraums auf den Boden fiel stieg ihr Sohn aus, um nachzusehen. Währenddessen kamen eine weitere männliche Person sowie eine Frau dazu und redeten auf die Mutter im Auto ein. Als auch diese ausstieg um nachzusehen, kam dem Sohn die Sache komisch vor. Bei der Nachschau im Auto stellte dieser fest, dass das zuvor abgehobene Geld aus der Seitentür des Pkw gestohlen wurde. Die drei unbekannten Täter entfernten sich in unbekannte Richtungen. Der Täter an der Beifahrerscheibe wird zwischen 40 - 45 Jahre alt, 175 cm groß und mit brauner Hautfarbe beschrieben. Der Zweite soll circa 35 Jahre alt, etwa 180 cm groß und schlank gewesen sein. Er hatte ein rundes Gesicht und kurze Haare. Die Frau wird ebenfalls auf circa 35 Jahre geschätzt. Sie hatte etwa kinnlange Haare. Alle waren dunkelblau oder schwarz gekleidet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder per E-Mail unter kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

