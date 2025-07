POL-OH: Kollision mit Gegenverkehr

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Einbruch in Vereinsheim Alheim. Unbekannte machten sich an einem Vereinsheim in der Straße "Kalte Haide" in Heinebach zu schaffen. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Festgestellt wurde der Einbruch am Donnerstag (10.07.), gegen 15.40 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, ...

