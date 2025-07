POL-OH: Vermisstensache geklärt

Vogelsbergkreis (ots) - Am Freitag (11.07.) befuhr ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Wölfersheim im Landkreis Friedberg gegen 18 Uhr die Landstraße 3305 von Hochwaldhausen kommend in Fahrtrichtung Hoherodskopf. An der Abzweigung zum Parkplatz Hoherodskopf kam er in der dort befindlichen engen Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr. Er stürzte und rutschte mit ...

