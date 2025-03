BPOLI-WEIL: Verhaftung durch Bezahlung von 7000 Euro abgewendet

Weil am Rhein (ots) - Ein 53-Jähriger wurde bei der Einreise nach Deutschland durch Einsatzkräfte der Bundespolizei festgenommen. Gegen den Mann bestanden ein Einreiseverbot sowie ein Vollstreckungshaftbefehl für über 1000 Tage Freiheitsstrafe. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den rumänischen Staatsangehörigen am Samstagabend (29.03.25) als Fahrzeugführer bei der Einreise am Grenzübergang Weil am ...

