Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei nimmt Gesuchten im Fernreisezug fest

Basel (ots)

Ein mit Untersuchungshaftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei im Fernreisezug in Basel gefasst worden. Der Gesuchte war untergetaucht und versuchte sich der Strafverfolgung zu entziehen.

Am Donnerstag (27.03.2025) geriet der Mann in einem Fernzug nach Deutschland, auf Höhe des Badischen Bahnhofs Basel, in eine Kontrolle der Bundespolizei. Da die Person keine Ausweispapiere vorlegen konnte, musste sie den Zug verlassen. Bei der Überprüfung der Fingerabdrücke stellte sich heraus, dass ein U-Haftbefehl gegen den afghanischen Staatsangehörigen bestand. Wegen des Verdachts, mehrerer Delikte wie Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung und mehrfaches Erschleichen von Leistungen, begangen zu haben, erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den 28-Jährigen. Zudem lagen Ersuchen von Staatsanwaltschaften vor den Aufenthaltsort des Mannes zu ermitteln, dem in weiteren Fällen Diebstahl und Hausfriedensbruch vorgeworfen werden. Die Bundespolizei führte den Gesuchten, der nach den Taten untertauchte, einem Haftrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Danach erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell